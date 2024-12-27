Şırnak'ta Pikap Şarampole Yuvarlandı: 1 Yaralı

Şırnak'ta pikapın şarampole yuvarlandığı kazada 1 kişi hafif yaralandı.

Kaza, öğlen saatlerinde Cizre- Silopi karayolu Güzeller rampası mevkiinde meydana geldi. Sürücünün yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu 21 FD 488 plakalı pikap şarampole yuvarlandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve güvenlik güçleri sevk edildi. Kazada hafif yaralanan sürücü yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılırken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - ŞIRNAK