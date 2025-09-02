Haberler

Şırnak'ta Orman Yangını: Havadan ve Karadan Mücadele Devam Ediyor

Şırnak'ta Orman Yangını: Havadan ve Karadan Mücadele Devam Ediyor
Güncelleme:
Şırnak'ın Bestler Dereleri bölgesinde sabah saatlerinde çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor. Yangına itfaiye, Orman İşletme Müdürlüğü ve jandarma ekipleri müdahale ediyor.

Şırnak'ın Bestler Dereleri bölgesinde ormanlık alanda yangın çıktı. Alevlere hem havadan hem de karadan müdahale ediliyor.

Şırnak Bestler Dereler Uğur Tepe (Merg u Mar) bölgesinde sabah saat 09.36 sularında yangın çıktı. Bölgede bulunan vatandaşların 112 Acil Çağrı Merkezine ihbar etmesi üzerine bölgeye Orman İşletme Müdürlüğü, itfaiye ve çok sayıda jandarma personeli yönlendirildi. Çıkan yangına iş makineleri ve arazözlerle 20 kişilik yangın söndürme ekipleri müdahale ederken yangın söndürme helikopteri ile de havadan destek veriyor. Yetkililer, yangının yerleşim yerlerine ulaşmaması için yoğun çaba sarf edildiğini belirtirken, vatandaşlardan da bölgeden uzak durmaları istendi.

Yangını kontrol altına alma çalışmaları sürüyor. - ŞIRNAK

