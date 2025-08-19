Şırnak'ta Narkotik ve Kaçakçılık Operasyonları: 29 Şüpheli Yakaladı

Şırnak'ta Narkotik ve Kaçakçılık Operasyonları: 29 Şüpheli Yakaladı
Güncelleme:
Şırnak'ta düzenlenen asayiş, kaçakçılık ve narkotik operasyonlarında 29 şüpheli hakkında yasal işlem başlatıldı. Ele geçirilen maddeler arasında metamfetamin, bonzai, sentetik ecza ve kaçak sigara ürünleri bulunuyor.

Şırnak'ta asayiş, kaçakçılık ve narkotik operasyonlarında, 29 şüpheli hakkında yasal işlem başlatıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Şube Müdürlüğü, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) ve Asayiş Şube ekiplerince 11-17 Ağustos tarihlerinde yapılan operasyonlarda; 0,37 gram metamfetamin maddesi, 0,31 gram bonzai maddesi, 2 adet sentetik ecza maddesi, 1 adet bong, 4 bin 660 paket sigara, 66 paket elektronik sigara tütünü, 68 bin 766 adet ilaç, 150 adet puro, 515 adet emtia ele geçirildi.

Emniyet ekipleri tarafından düzenlenen operasyonlarda, 29 şüpheli hakkında yasal işlem başlatıldı. - ŞIRNAK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
