Şırnak'ta narkotik ve kaçakçılık operasyonu: 3 tutuklama

Şırnak'ta narkotik ve kaçakçılık operasyonu: 3 tutuklama
Güncelleme:
Şırnak'ta düzenlenen narkotik ve kaçakçılık operasyonları sonucunda 43 kişi gözaltına alındı, bunlardan 3'ü tutuklandı. Operasyonlarda, sentetik uyuşturucular, kaçak sigara ve sahte kimlikler ele geçirildi. Ele geçirilen ürünlerin piyasa değeri 16.5 milyon lira olarak belirlendi.

Şırnak'ta polis ekiplerince düzenlenen narkotik ve kaçakçılık operasyonlarında gözaltına alınan 43 şahıstan 3'ü tutuklandı.

Şırnak İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından kaçakçılık ve uyuşturucuyla mücadele kapsamında 5-11 Ocak tarihlerinde il merkezi ve ilçelerinde geniş çaplı operasyonlar gerçekleştirildi. Yapılan çalışmalar neticesinde, 51 adet sentetik ecza, 21 gram metamfetamin maddesi, 3 gram esrar maddesi, 2 gram eroin maddesi, 1 gram sentetik kanobionid (bonzai), 27 bin 400 adet kaçak sigara, 15 bin 820 adet kaçak ilaç, 4 adet sahte ehliyet, 5 adet sahte nüfus cüzdanı, 1 adet sahte evrak, 9 bin 747 adet emtia ele geçirildi. Ele geçirilen ürünlerin yaklaşık piyasa değeri 16 milyon 500 bin lira olduğu öğrenildi.

Operasyonlar kapsamında 14'ü göçmen, 43 şüpheli gözaltına alındı. Gözaltına alınan 3 şüpheli çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanırken, 40 şüpheli hakkında yasal işlem başlatıldı. - ŞIRNAK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
