Şırnak'ta bıçaklı saldırı: 1 ağır yaralı

Şırnak'ta bıçaklı saldırı: 1 ağır yaralı
Güncelleme:
Şırnak'ın İdil ilçesinde kız meselesi yüzünden çıkan tartışma bıçaklı kavgaya dönüştü. Olayda 1 kişi ağır yaralanırken, 4 şüpheli gözaltına alındı.

Şırnak'ın İdil ilçesine "kız meselesi" iddiasıyla çıkan tartışma bıçaklı kavgaya dönüştü. Olayda 1 kişi bıçakla ağır yaralanırken, 4 şüpheli gözaltına alındı.

İddiaya göre, dün gece saatlerinde Z.B. ile R.A., D.A. ve İ.A. arasında kız meselesi yüzünden başlayan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Kavga sırasında R.A.'nın bıçakla saldırdığı Z.B., sırt bölgesinden aldığı bıçak darbesi nedeniyle ağır yaralandı. Çevrede bulunan vatandaşların 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbar etmesi üzerine olay bölgesine çok sayıda jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerinde sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalede hayati tehlikesi bulunduğu öğrenilen Z.B., İdil Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralının hastanedeki tedavisinin sürdüğü öğrenildi. Olayın ardından R.A., D.A., İ.A. ve M.A. gözaltına alındı.

Konu ile ilgili inceleme başlatıldı. - ŞIRNAK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
500

