Kapanan yolu açarken ölümden döndüler

Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesinde aşırı yağışlar nedeniyle kapanan bir yolun açılması sırasında, dağdan kopan kaya parçaları ekiplere düşerek tehlike oluşturdu. Ekipler, hızlı bir müdahale ile yolu tekrar trafiğe açtı.

Şırnak'ta kapanan yolu açmaya çalışan ekipler ölümden döndü. Dün akşam saatlerinde aşırı yağış nedeniyle kapanan ilçe yolu ekipler tarafından açılırken, bir anda dağdan kopan kaya parçaları yola savruldu. Bu sırada bölgede bulunan Beytüşşebap Kaymakamı Mehmet Furkan Taşkıran ve beraberindekiler ölümden döndü.

Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesine bağlı Taşarası köyü yakınlarındaki Komato bölgesinde günlerdir aşırı yağışlar nedeniyle dev kayaların yola düştüğü ve yolun iki yönlü trafiğe kapandığı ihbarı üzerine İlçe Kaymakamı Mehmet Furkan Taşkıran, İlçe Jandarma Komutanı jandarma binbaşı Emin Keçebaş karayolları, Özel İdare ekipleri ile basın mensupları bölgeye geçti. Kapanan yolu tekrar trafiğe açmak için güvenlik önlemlerini aldıktan sonra çalışma başlatan ekiplerin çalışması sırasında bölgeye tekrar kaya parçaları düştü. Kayaların düşmesi saniye saniye kameralara yansırken, bölgede bulunanlar ölümden döndü.

Yaklaşık 2 saatlik çalışmanın ardından yol tekrar trafiğe açıldı. - ŞIRNAK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
