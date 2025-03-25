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Şırnak'ta Kamyonet Tıra Çarptı: Sürücü Hayatını Kaybetti

Şırnak'ta Kamyonet Tıra Çarptı: Sürücü Hayatını Kaybetti
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Şırnak'ın Silopi ilçesinde seyir halindeki bir kamyonetin tıra çarpması sonucu sürücü Abdullah Kırklı ağır yaralandı. Hastaneye kaldırılan Kırklı, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Şırnak'ın Silopi ilçesinde seyir halindeki kamyonetin tıra çarpması sonucu sürücü hayatını kaybetti.

Alınan bilgilere göre, ilçede Cudi Tesisleri mevkiinde 02 HH 5530 plakalı kamyonet, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu tıra çarptı. Çarpışmanın etkisiyle kamyonet sürücüsü Abdullah Kırklı ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Kırklı, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından sevk edildiği Silopi Devlet Hastanesinde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. - ŞIRNAK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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