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Şırnak'ta Kaçakçılık ve Narkotik Operasyonları: 70 Şüpheli İşlemde

Şırnak'ta Kaçakçılık ve Narkotik Operasyonları: 70 Şüpheli İşlemde
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Şırnak ve Habur Sınır Kapısı'nda yapılan kapsamlı operasyonlarda, 70 şüpheli hakkında çeşitli suçlardan işlem yapıldı. Ele geçirilen maddeler arasında bonzai, eroin, kaçak sigara ve içki bulunuyor.

Şırnak'ta yapılan kaçakçılık, narkotik ve asayiş operasyonlarında 70 şüpheliye işlem yapıldı.

Şırnak ve Habur Sınır Kapısında kolluk kuvvetlerince hafta boyunca yapılan operasyonlarda, 16,02 gram bonzai, 7,25 gram eroin, 1,07 gram esrar, 0,41 gram metamfetamin, 5 adet sentetik ecza malzemesi ve 2 adet bong, 2 bin 420 adet kaçak sigara, 68 kutu kaçak içki, 10 şişe kaçak içki, 5 kilogram tütün, 36 adet cep telefonu, 788 elektronik sigara ele geçirildi.

8 şüpheli asayiş suçlarından, 44 şüpheli kaçakçılık suçlarından, 2 şüpheli terör suçlarından, 2 şahıs sahte seyahat belgesi ile ülkeden çıkış yapmaya teşebbüsten, 14 kişi narkotik operasyonlarından olmak üzere toplamda 70 şüpheli hakkında işlem yapıldı. Şüpheliler adli işlemlerinin ardından serbest bırakıldı. - ŞIRNAK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Habur Sınır Kapısı Uyuşturucu Kaçakçılık Politika Narkotik Güvenlik 3-sayfa Hukuk

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