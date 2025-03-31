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Şırnak'ta Kaçakçılık ve Narkotik Operasyonları: 39 Şüpheli Gözaltında

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Şırnak'ta yapılan operasyonlarda 39 şüpheli gözaltına alındı, bunlardan 1'i tutuklandı. Operasyonlarda çeşitli uyuşturucu maddeler ve kaçak ürünler ele geçirildi.

Şırnak'ta son bir haftada kaçakçılık, narkotik ve asayiş operasyonlarında gözaltına alınan 39 şüpheliden 1'i tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü terörle mücadele, kaçakçılık ve organize suçlarla mücadele, asayiş ve narkotik ekiplerince kent geneli ile Habur Sınır Kapısı'nda son bir haftada yapılan operasyonlarda, 4 kilo 50 gram metamfetamin maddesi, 11 bin 454 paket kaçak sigara, 700 adet puro, 730 paket elektronik sigara tütünü, 18 adet cep telefonu, 10 bin 655 adet emtia, 110 adet elektronik sigara ele geçirildi.

Operasyonlarda gözaltına alınan 39 şüpheliden 1'i tutuklanırken 38'i hakkında yasal işlem yapıldı. - ŞIRNAK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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