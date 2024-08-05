Şırnak'ta Kaçakçılık Operasyonunda 27 Kişi Hakkında Adli İşlem Yapıldı

Şırnak'ta yapılan kaçakçılık ve asayiş operasyonlarında 27 kişi hakkında adli işlem yapıldı, çok sayıda gümrük kaçağı ürün ele geçirildi.

Şırnak ve Habur Sınır Kapısı'nda kolluk kuvvetlerince hafta boyunca yapılan operasyonlarda, 4,56 gram metamfetamin, 0,71 gram esrar, 4 adet bonk, 756 paket kaçak sigara, 4 adet kaçak elektronik sigara ele geçirildi.

Operasyonlarda 27 kişi yakalanarak haklarında adli işlem yapıldı. - ŞIRNAK