Şırnak'ta jandarmadan kaçakçılığa büyük darbe

Şırnak Valiliği İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince kaçakçılıkla mücadele ve aranan şahısların yakalanmasına yönelik yürütülen çalışmalarda önemli sonuçlar elde edildi. İl genelinde gerçekleştirilen operasyonlarda milyonlarca lira değerinde gümrük kaçağı malzeme ele geçirilirken, çok sayıda şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğü ekiplerince 26 Ocak-1 Şubat 2026 tarihleri arasında alınan duyumlar doğrultusunda yürütülen faaliyetler kapsamında, 103 şüpheliye ait ev, eklenti ve araçlarda arama yapıldı. Yapılan aramalarda 7 gram esrar, 1 gram metamfetamin, 1 adet uyuşturucu kullanma aparatı, 23 bin 900 Amerikan doları, 34 bin 500 euro, 55 adet cep telefonu, 28 bin 632 adet bandrolsüz sigara, 75 kilogram nargile tütünü, 2 bin 767 adet muhtelif hırdavat, 2 bin 505 adet tekstil ürünü, bin 58 adet kozmetik ve süs eşyası ile 826 adet çeşitli gümrük kaçağı malzeme ele geçirildi. Ele geçirilen kaçak ürünlerin yaklaşık piyasa değerinin 16 milyon 328 bin 447 lira olduğu bildirildi.

Operasyonlar kapsamında, gümrük işlemlerine tabi tutulmadan ülkeye sokulmaya çalışılan kaçak malzemelerle ilgili olarak 103 şüpheli hakkında, ilgili Cumhuriyet Başsavcılıkları koordinesinde adli işlem başlatıldı.

JASAT'tan aranan şahıslara geçit yok

Öte yandan Şırnak İl Jandarma Komutanlığı JASAT ekiplerince aynı tarihler arasında yürütülen çalışmalarda, UYAP'tan 45, KİHBİ'den 1 olmak üzere toplam 46 aranan şahıs yakalandı. Yakalanan şahıslardan, 9 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan bir hükümlü başta olmak üzere toplam 19 kişi, çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklanarak cezaevine teslim edildi. - ŞIRNAK