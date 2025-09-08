Şırnak'ta Kaçak Malzeme Operasyonu: 12 Milyon Lira Değerinde Ele Geçirildi

Şırnak Valiliği İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğü ekiplerince 30 Ağustos-5 Eylül 2025 tarihleri arasında düzenlenen operasyonlarda, piyasa değeri yaklaşık 12 milyon 150 bin lira olan gümrük kaçağı malzeme ele geçirildi.

Jandarma ekiplerince 70 şüpheliye ait ev, eklenti ve araçlarda yapılan aramalarda 1 adet tabanca, 180 gram uyuşturucu madde, 101 cep telefonu, 27 bin 450 paket bandrolsüz sigara, bin 241 adet bandrolsüz sigara ve likiti, 3 bin puro, bin 371 adet hırdavat malzemesi, bin 475 adet hediyelik eşya, 342 kozmetik ürün, 190 elektronik eşya, 671 adet muhtelif kaçak malzeme ele geçirildi.

Operasyonlarda yakalanan malzemelerin toplam piyasa değerinin 12 milyon 150 bin 596 lira olduğu bildirildi. Jandarma ekipleri tarafından gözaltına alınan 70 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı. - ŞIRNAK