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Kaçak elektrik kontrolüne cami hoparlöründen uyarı: Kapınızı açmayın

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Yüzde 85 oranında kaçak elektrik kullanıldığı belirlenen Şırnak'ın İdil ilçesinde ekipler abonelerin sayaçlarını kontrol etmek istedi. Bu esnada öğlen ezanı için köy camiinin minaresine çıkan müezzin, köylüleri kaçak kontrol ekibinin geldiği konusunda uyararak "Kapınızı açmayın" çağrısında bulundu.

Şırnak'ın İdil ilçesinde cami hoparlöründen Dicle Elektrik'in kaçak kontrol ekibine "kapınızı açmayın" anonsu yapıldı.

Dicle Elektrik'ten yapılan açıklamada, Şırnak İl Müdürlüğüne bağlı kaçak kontrol ekipleri, dün yüzde 85 oranında kaçak elektrik kullanıldığı belirlenen İdil ilçesine bağlı Açma köyüne giderek abonelerin sayaçlarını kontrol etmek istedi. Jandarmadan çalışma için destek istenmesinin ardından köye hareket eden ekibe ait araçların önü, durumu haber alıp köy girişinde toplanan bir grup tarafından kesildi. Ekip köye sokulmayınca jandarma olaya müdahale etmek istedi.

CAMİ HOPARLÖRÜNDEN UYARI: KAPINIZI AÇMAYIN

Jandarma müdahalesinin ardından köylüler yolun üzerinde oturarak araçların köye girmesine izin vermedi. Bu arada öğlen ezanı için köy camiinin minaresine çıkan müezzin, önce köylüleri kaçak kontrol ekibinin geldiği konusunda uyardı, ardından da "kapınızı açmayın" dedi. Müezzin, bu uyarının ardından öğlen ezanını okumaya başladı. Yaşananlar, cep telefonu kameralarına da yansıdı.

EKİPLERİN GİRİŞİNE İZİN VERMEDİLER

Jandarmanın tüm çabalarına rağmen köylüler ekiplerin girişine izin vermedi. Yaşanan gerilimin tırmanmaması için Dicle Elektrik kaçak kontrol ekibi, çalışma yapamadan bölgeden ayrıldı. Yetkililer, burada daha sonra yeniden bir kaçak kontrol çalışması yapılacağını bildirdi.

GEÇEN YIL DA BENZER DURUM YAŞANMIŞTI

Öte yandan, geçtiğimiz yıl da Diyarbakır'ın Silvan ilçesine bağlı kırsal Sulubağ Mahallesi'ne kontrol için giden ekipler, benzer bir durumla karşılaşmıştı. Mahalledeki cami hoparlöründen "kapılarınızı açmayın" anonsu yapılması üzerine aboneler tarafından konut kapıları açılmadığı belirtildi. Bu sebeple söz konusu mahallede gerekli kontroller yapılamamış, ekipler, daha sonra jandarma nezaretinde bu mahallelere giderek kaçak kontrolü yapabilmişti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Müezzin Şırnak Dicle İdil Cami Hukuk 3.Sayfa Yaşam Güncel Haberler

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Yorumlar (57)

Ert:

elektrik i komple kesin , karanlıkta kalsınlar

627
33
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yahya kezer:

Çok mantıklı. Bunlara taş devri yakışır.

yanıt377
yanıt24
VEFA:

İmama doğal yollardan elektrik verilmeli. Adalet, İslam dini kısasa kısas bunu gerektirir.

yanıt198
yanıt12
VEFA:

Sen ver coşkuyu sonra bak bakalım bir daha yapabiliyorlarmı!...

yanıt71
yanıt7
VEFA:

Üstteki mesajlarıma dislike atanların elektrik tesisatlarını da hemen kontrol etmek gerek. Çoşkuyu duyunca tabi normal.!...

yanıt29
yanıt6
YalancıSavar:

VEFA, imamla ne alakası var? Müezzin köyden herhangi bir vatandaşta olabilir. ezan da okur cami zaten her zaman açıktır. Sizin zihniyete göre Dr da suç işlese İmam suçlu, öğretmende suç işlese imam suçlu laiksistem böyle diyor

yanıt6
yanıt3
Güray Dilli :

Doğruysa eğer , sağda solda vatan haini aramayın. Bir de benim vergilerimden maaş veriliyor...

yanıt4
yanıt0
Cüneyt Özbay:

yaw biz bu insanların kaçak elektirihini ödenek zorundamiyiz alooooooooo

295
10
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Hayrullah Karakuş:

Kesin o zaman o bölgenin elektriklerini

253
10
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VEFA:

En başta caminin elektriği kesilmeli...

222
32
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