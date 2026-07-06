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Şırnak'ta JASAT'ın yakaladığı 45 firariden 17'si tutuklandı

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Şırnak İl Jandarma Komutanlığı JASAT ekipleri, son bir haftada düzenlediği operasyonlarda çeşitli suçlardan aranan 45 firari hükümlü ve şüpheliyi yakaladı. Adliyeye sevk edilen 17 kişi tutuklanırken, 28 kişi serbest bırakıldı.

Şırnak İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timleri (JASAT) tarafından son bir haftada düzenlenen operasyonlarda çeşitli suçlardan aranan 45 firari hükümlü ve şüpheli yakalandı. Adliyeye sevk edilen 17 kişi, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince 29 Haziran-5 Temmuz tarihleri arasında aranan şahısların yakalanmasına yönelik yürütülen çalışmalarda, Ulusal Yargı Ağı Bilişim Sistemi (UYAP) üzerinden haklarında yakalama kararı bulunan 45 kişi yakalandı. . Yakalananlar arasında 43 ayrı suçtan hakkında 32 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan bir hükümlü ile 3 ayrı suçtan 25 yıl 1 ay 22 gün hapis cezasıyla aranan bir hükümlü de yer aldı. Operasyonlarda yakalanan şüphelilerden 17'si çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak ceza infaz kurumuna teslim edilirken, 28 kişi ise ifadelerinin alınmasının ardından serbest bırakıldı.

Şırnak İl Jandarma Komutanlığı, kamu düzeninin sağlanması ve aranan şahısların yakalanmasına yönelik operasyonların aralıksız devam edeceğini bildirdi. - ŞIRNAK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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