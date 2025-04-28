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Şırnak'ta Haftalık Asayiş ve Narkotik Operasyonları: 30 Gözaltı

Şırnak'ta Haftalık Asayiş ve Narkotik Operasyonları: 30 Gözaltı
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Şırnak'ta gerçekleştirilen asayiş, kaçakçılık ve narkotik operasyonlarında 30 şahsa işlem yapıldı. Ekipler, çeşitli uyuşturucu, kaçak sigara ve silahları ele geçirdi.

Şırnak'ta haftalık asayiş, kaçakçılık ve narkotik operasyonları sonucunda 30 şahsa işlem yapıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Müdürlüğü ile Narkotik Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından kent merkezi ve ilçelerinde 21-27 Nisan tarihleri arasında yapılan operasyonlar sonucunda 12,68 gram esrar maddesi, 4 bin 190 paket sigara, 200 adet puro, 44 adet cep telefonu, 2 adet tabanca, 1 adet uzun namlulu silah, 6 adet fişek, 3 adet şarjör, 22 adet silah parçası, 467 adet emtia, bin 140 adet elektronik sigara tütünü ve bin 755 adet elektronik sigara ele geçirildi.

Operasyonlar kapsamında gözaltına alınan 30 şüpheli hakkında yasal işlem yapıldı. - ŞIRNAK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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