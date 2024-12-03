Şırnak'ta Habur Sınır Kapısı'nda 3 Makak Maymunu Yakalandı

Şırnak'ta Habur Sınır Kapısı 3 makak maymunu yakalandı. Şüpheli şahsa 41 bin 817 TL idari para cezası kesildi.

Habur Sınır Kapısı Gümrük Muhafaza ekipleri, Irak'tan Türkiye'ye giriş yapan bir şahısta 3 makak maymunu (macaca silenus) ele geçirdi. Şüpheli şahıs hakkında yasal işlem başlatıldı. Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekipleri, makak maymunlarını alarak rehabilitasyon merkezinde yapılan ilk tedavilerinin ardından Gaziantep Hayvanat Bahçesi'ne gönderildi. Şüpheli şahıs yakında Kara Avcılığı Kanunu gereğince 41 bin 817 TL idari yaptırım cezası uyguladı. - ŞIRNAK