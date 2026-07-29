Şırnak’ta güvenlik zirvesi: Huzur için yeni yol haritası belirlendi

Şırnak İl Emniyet Müdürü Volkan Sazak başkanlığında gerçekleştirilen kapsamlı güvenlik toplantısında, kent genelinde uygulanan güvenlik tedbirleri değerlendirilirken, önümüzdeki dönemde hayata geçirilecek yeni güvenlik stratejileri ele alındı.

İl Emniyet Müdürlüğünde düzenlenen toplantıya İl Emniyet Müdür Yardımcıları, İlçe Emniyet Müdürleri, şube müdürleri ve emniyet amirleri katıldı. Toplantıda, Şırnak'ın huzur ve güven ortamının korunmasına yönelik yürütülen çalışmalar detaylı şekilde değerlendirildi. Kentte kamu düzeninin sağlanması, vatandaşların can ve mal güvenliğinin en üst seviyede korunması amacıyla sürdürülen uygulamaların gözden geçirildiği toplantıda, önümüzdeki süreçte uygulanacak güvenlik stratejileri konusunda kapsamlı istişarelerde bulunuldu. Toplantıda, suç ve suçlularla mücadelede kararlılık vurgulanırken, vatandaşların huzur ve güvenliğinin sağlanmasına yönelik çalışmaların aralıksız ve etkin bir şekilde sürdürüleceği belirtildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı