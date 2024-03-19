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Şırnak'ta Gümrük Kaçağı Malzeme Operasyonu: 880 Bin TL Değerinde Malzeme Ele Geçirildi

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Şırnak'ın Uludere, Silopi ve Cizre ilçelerinde yapılan aramalarda piyasa değeri 880 bin TL olan gümrük kaçağı malzeme ele geçirildi. Operasyon sonucunda 14 şüpheli gözaltına alındı.

Şırnak'ın Uludere, Silopi ve Cizre ilçelerinde jandarma ekiplerinin yaptığı aramalarda piyasa değeri 880 bin TL olan gümrük kaçağı malzeme ele geçirilirken, 14 şüpheli gözaltına alındı.

Şırnak İl Jandarma Komutanlığına bağlı birlikler, yapılan teknik takip ve ihbarlar değerlendirilerek adli makamlardan arama kararı için izin alındı. Yapılan operasyonlar sonucunda piyasa değeri 880 bin TL olan, 6 bin 54 paket muhtelif markalarda sigara, 3 bin litre motorin, 3 adet cep telefonu, 240 adet kozmetik malzemesi, 90 adet elektronik sigara, 59 adet güneş gözlüğü, 318 adet muhtelif inşaat malzemesi, 29 çift spor ayakkabı, 5 adet diğer elektronik eşya, 103 adet anahtar takımı, 25 kilo çay, 118 adet muhtelif gümrük kaçağı malzeme, 2 kilo nargile tütünü ve gümrük kaçağı malzemeler ele geçirildi.

Gözaltına 14 şüpheli hakkında yasal işlem başlatıldı. - ŞIRNAK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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