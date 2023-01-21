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Şırnak'ta 'Eren Abluka Sonbahar-Kış-23' Operasyonu başlatıldı

3. Sayfa Haberleri

Şırnak'ta 'Eren Abluka Sonbahar-Kış-23' Operasyonu başlatıldı

İçişleri Bakanlığınca Şırnak'ta 871 personelin katılımıyla 'Eren Abluka Sonbahar-Kış-23 (Bestler Dereler) Şehit Jandarma Yüzbaşı Yunus Çelebi' operasyonu başlatıldı.

İçişleri Bakanlığınca Şırnak'ta 871 personelin katılımıyla 'Eren Abluka Sonbahar-Kış-23 (Bestler Dereler) Şehit Jandarma Yüzbaşı Yunus Çelebi' operasyonu başlatıldı.

Pkk terör örgütünü ülke gündeminden çıkarmak ve bölgede barındığı değerlendirilen teröristleri etkisiz hale getirmek maksadıyla Şırnak ilinde 'Eren Abluka Sonbahar-Kış-23 (Bestler Dereler) Şehit Jandarma Yüzbaşı Yunus Çelebi' operasyonu başlatıldı. Van Jandarma Asayiş Kolordu Komutanlığı koordinesinde; Şırnak Jandarma Bölge Komutanlığı sevk ve idaresinde gerçekleştirilen operasyonda; Şırnak Çakırsöğüt Jandarma Komando Tugay Komutanlığına bağlı, Jandarma Komando, Jandarma Özel Harekat (JÖH) ve Güvenlik Korucu timlerinden oluşan 9 Tabur 67 operasyonel tim 871 personelin görev aldığı aktarıldı.

Operasyonla ilgili açıklamada, "Yurt içinde terörün tamamen ortadan kaldırılmasına yönelik yürütülen Eren Abluka Sonbahar-Kış Operasyonları, halkımızın desteği ile inançlı ve kararlı bir şekilde başarı ile devam ediyor" ifadeleri yer aldı. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Jandarma Şırnak PKK 3. Sayfa Güncel Haberler

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