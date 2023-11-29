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Şırnak'ta Dicle Nehri'nde kaybolan kızı arama çalışmaları devam ediyor

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Şırnak'ın Cizre ilçesinde Dicle Nehri'nde kaybolan 15 yaşındaki kızı arama çalışmaları devam ediyor. Zelin'in ailesi ve yakınları ise nehir kenarında beklemeye devam ediyor.

Şırnak'ta Dicle Nehri'nde kaybolan kızı arama çalışmaları devam ediyor

ŞIRNAK - Şırnak'ın Cizre ilçesinde Dicle Nehri'nde kaybolan 15 yaşındaki kızı arama çalışmaları devam ediyor.

Dün, Cizre ilçesi Konak Mahallesi'nde Dicle Nehri kenarına gelen kız kardeşler Zilan Çalış ile Zelin Çalış (15), el ele tutuşarak suya atladı. Nehre atlayan kızları gören balıkçılar, Zilan Çalış'ı kurtarıp lastik bota aldı. Zelin ise akıntıda kayboldu.

Cizre Belediyesi dalgıç ekibi, Van Emniyet Müdürlüğü Su Altı Gurup Amirliği, Diyarbakır ve Şırnak AFAD ekiplerinin su altı ve su üstü arama çalışmaları devam ediyor. Zelin'in ailesi ve yakınları ise nehir kenarında beklemeye devam ediyor.

Zilan'ın hastanede tedavisi ise sürüyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Şırnak Dicle Yerel Acil Durum 3. Sayfa Haberler

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