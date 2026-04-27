Şırnak'ta dev operasyon: 610 milyon liralık kaçakçılık darbesi

Şırnak'ta bir haftada düzenlenen operasyonlarda 610 milyon lira değerinde kaçak ürün, altın, döviz, araba ve silah ele geçirildi.

Şırnak'ta güvenlik güçlerinin son bir haftada yürüttüğü kapsamlı operasyonlarda kaçakçılık ve uyuşturucu ticaretine ağır darbe vuruldu. İl merkezi ile ilçelerde gerçekleştirilen denetim ve baskınlarda piyasa değeri yaklaşık 610 milyon lirayı bulan kaçak ürün, döviz, altın ve silah ele geçirildi. Operasyonlar kapsamında çok sayıda şüpheli hakkında işlem başlatıldı.

Şırnak İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 20-26 Nisan 2026 tarihleri arasında gerçekleştirdikleri 4 ayrı operasyonda uyuşturucu ticaretine yönelik önemli bulgular elde etti. Çalışmalarda 0,70 gram metamfetamin ile 7,79 gram sentetik kannabinoid, kamuoyunda bilinen adıyla bonzai, maddesi ele geçirildi. Uyuşturucu operasyonları kapsamında 4 şüpheli hakkında yasal işlem başlatıldığı bildirildi.

Kaçakçılıkla mücadele kapsamında düzenlenen 11 ayrı operasyonda ise dikkat çeken miktarlarda yasa dışı ürün ele geçirildi. Yapılan aramalarda 20 bin 720 paket kaçak sigara, 10 bin adet elektronik sigara tütünü, bin 950 puro, 75 elektronik sigara, 27 kilogram nargile tütünü ve 12 kilogram kaçak çay bulundu. Bunun yanı sıra 18 cep telefonu ile 2 bin 628 adet çeşitli kaçak emtiaya da el konuldu. Operasyonlarda ayrıca 1 uzun namlulu silah, 79 fişek ve 9 şarjör ele geçirilmesi, olayın boyutunu gözler önüne serdi. Operasyonların en dikkat çeken kısmını ise yüksek değerli malzemeler oluşturdu. Ekipler, 1 yabancı plakalı araçla birlikte 86 kilogram altın, 90 bin 600 dolar ve 7 bin 470 euro ele geçirdi. Yetkililer, ele geçirilen tüm kaçak ürünlerin toplam piyasa değerinin yaklaşık 610 milyon lira olduğunu açıkladı. Bu rakam, son dönemde bölgede gerçekleştirilen en büyük kaçakçılık operasyonlarından biri olarak kayıtlara geçti.

Operasyonlar çerçevesinde toplam 16 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı. Şüphelilerden 10'unun gözaltına alındığı, emniyetteki işlemlerinin ardından adli mercilere sevk edileceği öğrenildi.

Öte yandan, Habur Kara Hudut Kapısı Şube Müdürlüğü ekiplerince yürütülen ayrı çalışmalarda da önemli sonuçlar elde edildi. 14 asayiş, 9 kaçakçılık, 1 göçmen kaçakçılığı ve 1 resmi belgede sahtecilik suçundan olmak üzere toplam 25 şüpheli hakkında yasal işlem yapıldı. - ŞIRNAK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı