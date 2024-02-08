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Şırnak'ta çocuklar biri patlamış 2 havan mermisi buldu

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Şırnak'ta çevre yolunun yanında bulunan bir sitenin içinde çocuklar tarafından bir patlamış, 2 havan mermisi bulundu. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, mermilerden birinin patlamış olduğunu, diğerinin faal olduğunu belirledi.

Şırnak'ta çocuklar biri patlamış 2 havan mermisi buldu

ŞIRNAK - Şırnak'ta çevre yolunun yanında bulunan bir sitenin içinde çocuklar tarafından bir patlamış, 2 havan mermisi bulundu.

Merkez Yeni Mahalle'de çevre yolunun yanında bulunan bir site içerisinde hurda malzeme arayan çocuklar, 2 havan mermisi buldu. Site görevlisi, çocukların elindeki metalin havan mermisi olduğunu görüp durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, yaptıkları kontrollerde mermilerden birinin patlamış olduğunu, diğerinin faal olduğunu belirledi.

Ekipler, havan mermisini alıp çevre güvenliğini sağladı.

Olayla ilgili inceleme sürüyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Şırnak Güvenlik 3.Sayfa Dünya Güncel Haberler

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