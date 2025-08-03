Şırnak'ta Çıkan Örtü Yangınına Hızla Müdahale Ediliyor

Şırnak'ta Çıkan Örtü Yangınına Hızla Müdahale Ediliyor
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Şırnak'ın Balveren beldesinde sabah saatlerinde çıkan örtü yangınına itfaiye, AFAD, İl Özel İdare ve Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri ile yangın söndürme helikopteri müdahale ediyor.

Şırnak'ın Balveren beldesinde çıkan örtü yangınına ekiplerin havadan ve karadan müdahalesi sürüyor.

Balveren beldesi kırsalında sabah saatlerinde henüz belirlenemeyen nedenle örtü yangını çıktı. İhbar üzerine itfaiye, AFAD, İl Özel İdare ve Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı ekiplerin yanı sıra yangın söndürme helikopteri sevk edildi. Ekiplerin bölgede yangını söndürme çalışmaları sürüyor. - ŞIRNAK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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