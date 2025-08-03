Şırnak'ta Çıkan Örtü Yangınına Hızla Müdahale Ediliyor

Şırnak'ın Balveren beldesinde çıkan örtü yangınına ekiplerin havadan ve karadan müdahalesi sürüyor.

Balveren beldesi kırsalında sabah saatlerinde henüz belirlenemeyen nedenle örtü yangını çıktı. İhbar üzerine itfaiye, AFAD, İl Özel İdare ve Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı ekiplerin yanı sıra yangın söndürme helikopteri sevk edildi. Ekiplerin bölgede yangını söndürme çalışmaları sürüyor. - ŞIRNAK