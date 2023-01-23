Şırnak'ta çatışmada şehit olan güvenlik korucusu son yolculuğuna uğurlandı
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Şırnak'ta çatışmada şehit olan güvenlik korucusu son yolculuğuna uğurlandı Şırnak'ın Bestler Dereler kırsalında başlatılan operasyonda bölücü terör örgütü PKK mensuplarınca girilen çatışmada şehit olan güvenlik korucusu Nimet Encü, son yolculuğuna uğurlandı.
Şırnak'ta çatışmada şehit olan güvenlik korucusu son yolculuğuna uğurlandı
ŞIRNAK - Şırnak'ın Bestler Dereler kırsalında başlatılan operasyonda bölücü terör örgütü PKK mensuplarınca girilen çatışmada şehit olan güvenlik korucusu Nimet Encü, son yolculuğuna uğurlandı.
Bestler Dereler kırsalında başlatılan operasyonda bölücü terör örgütü PKK mensuplarınca girilen çatışmada şehit olan güvenlik korucusu Nimet Encü için kent merkezinde tören düzenlendi. Törenin ardından
Uludere ilçesine bağlı Gülyazı köyünde yaşayan güvenlik korucusu Encü, gözyaşları arasından son yolculuğuna uğurlandı. Törende şehidin cenazesine sarılan ailesi göz yaşlarına boğuldu. Tören esnasında komutanlardan biri şehidin oğlunun göz yaşlarını elleriyle sildi.
Törene, komutanlar, vali yardımcıları ve kaymakamların yanı sıra binlerce vatandaş katıldı.