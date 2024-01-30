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Şırnak'ta Bölücek köyünde yaşlı bir hasta için ekipler seferber oldu

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Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesine bağlı Bölücek köyünde rahatsızlanan 65 yaşındaki bir vatandaş için ekipler seferber oldu. Kar ve tipi nedeniyle hastaneye gidemeyen vatandaş 112'i aradı. Jandarma, 112 ve il özel idare ekipleri karlı yolları aşarak köye ulaştı. 65 yaşındaki Hüseyin Akdoğan'ın yüksek ateş ve genel durum bozukluğu olduğu tespit edildi. Evde yapılan ilk müdahalenin ardından iş makinalarıyla ambulansa taşınan hasta Beytüşşebap Devlet Hastanesine kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan hastanın durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Şırnak'ta Bölücek köyünde yaşlı bir hasta için ekipler seferber oldu.

Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesine bağlı Bölücek köyünde rahatsızlanan 65 yaşındaki bir vatandaş için ekipler seferber oldu. Kar ve tipi nedeniyle hastaneye gidemeyen vatandaş 112'i aradı. Jandarma, 112 ve il özel idare ekipleri karlı yolları aşarak köye ulaştı. 65 yaşındaki Hüseyin Akdoğan'ın yüksek ateş ve genel durum bozukluğu olduğu tespit edildi. Evde yapılan ilk müdahalenin ardından iş makinalarıyla ambulansa taşınan hasta Beytüşşebap Devlet Hastanesine kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan hastanın durumunun iyi olduğu öğrenildi. - ŞIRNAK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Beytüşşebap Jandarma Şırnak Acil Durum 3.Sayfa Sağlık Güncel Haberler

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