Şırnak'ta bisikletli çocuğa çarpıp kaçan motosiklet sürücüsü yakalandı

Şırnak'ın Silopi ilçesinde bisiklet süren 12 yaşındaki E.A.'ya çarparak kaçan motosiklet sürücüsü A.K., polis ekiplerinin kamera ve saha çalışmaları sonucu kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı. Yaralı çocuğun sol kolunda kırık tespit edildi, tedavisi sürüyor.

Şırnak'ta bisiklet süren çocuğa çarptıktan sonra olay yerinden kaçan motosiklet sürücüsü, polis ekiplerinin çalışmaları sonucu kısa sürede yakalandı.

Edinilen bilgilere göre olay, saat 12.45 sıralarında Şırnak'ın Silopi ilçesi Ofis Mahallesi 949. Sokak ile 26. Cadde kesişiminde meydana geldi. Bisikletiyle seyir halinde olan E.A. (12), plaka bilgisi belirlenemeyen bir motosikletin çarpması sonucu yaralandı. Kazanın ardından motosiklet sürücüsü olay yerinden kaçarken, çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralı çocuk, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı. E.A.'nın bilincinin açık olduğu, sol kolunda iki kırık tespit edildiği öğrenilirken, hayati tehlikesinin bulunup bulunmadığının yapılacak tomografi sonuçlarının ardından netleşeceği belirtildi.

Olay sonrası geniş çaplı çalışma başlatan polis ekipleri, çevredeki güvenlik kameralarını tek tek inceleyerek ve saha araştırmaları yaparak kaçan motosiklet sürücüsünün kimliğini belirledi. Yapılan çalışmalar sonucu sürücünün A.K. olduğu tespit edildi.

Kaçan sürücü; polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alınırken, şahsın adli makamlara mevcutlu olarak sevk edileceği öğrenildi. Olayla ilgili başlatılan tahkikat sürüyor. - ŞIRNAK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
