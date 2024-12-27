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Şırnak'ta Araç Yangınları Peş Peşe Gerçekleşti

Şırnak'ta Araç Yangınları Peş Peşe Gerçekleşti
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Şırnak'ın Silopi ilçesinde seyir halindeki bir cipin motor bölümünde yangın çıktı. Yangın, çevredeki vatandaşların ihbarı ile kontrol altına alındı. Aynı bölgede park halindeki bir yolcu otobüsü de alev alarak etrafa zarar verdi.

Şırnak'ın Silopi ilçesinde seyir halindeki cip ile benzinlikte park halindeki yolcu otobüsü alevlere teslim oldu.

Silopi ilçesi İpekyolu Bulvarı'nda seyir halindeki 34 BCE 158 plakalı cipin motor bölümünde yangın çıktı. Durumu fark eden sürücü kendini dışarı atarken, araç yanarak kullanılamaz hale geldi. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ve polis ekipleri yönlendirildi. Ekiplerin müdahalesiyle yangın söndürüldü.

Yine ilçedeki bir benzin istasyonunda park halindeki bir yolcu otobüsü bir anda alev aldı. Kısa sürede büyüyen alevler, bitişikte park halindeki tıra da zarar verdi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yangın kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü. - ŞIRNAK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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