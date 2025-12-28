Şırnak'ta köylüler çaya uçan araçtan kurtardıkları 3 yaralıyı evlerinde ağırlayıp, ısınmalarını sağladı

Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği araç Habur Çayı'na uçtu. Köylüler tarafından araçtan çıkarılan 3 kişi, evlerinde ağırlanıp soba kenarında ısıtıldı. Yaralılar daha sonra olay yerine intikal eden sağlık ekiplerine teslim edildi.

Olay, bugün saat 13.30 sularında Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesine bağlı Taşarası köyü yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre Siirt'ten Beytüşşebap'a giden araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu Habur Çayı'na uçtu. Korucuların ve çevredeki köylülerin müdahalesi ile araçta bulunan Mehmet Ali Kaya, Hasan Tamer ve Hüseyin Kaya bulundukları yerden çıkartıldı. Köylüler, hafif yaralanan ve ıslanan şahısları kendi arabalarıyla evlerine götürüp ısınmalarını sağladı. Haber verilmesi üzerine bölgeye 112 acil sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Buraya gelen ekipler yapılan ilk müdahalenin ardından yaralıları ambulanslarla Uludere Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Köy muhtarı Serhat Ecer, "Saat 13.30 sularında korucular bize bilgi verdi. Biz de olay yerine gittik buradaki araçtan 3 kişi çıkarıldı ve evimize götürdük. Burada direkt jandarma ve sağlık ekiplerine haber verdik. Çok şükür durumları iyi. Siirt'ten geldiklerini söylediler" dedi.

Kazayla ilgili geniş çaplı inceleme başlatıldı. - ŞIRNAK