Şırnak'ta Aileler Arasında Silahlı Kavga: 1 Ölü, Çok Sayıda Yaralı

Şırnak'ta Aileler Arasında Silahlı Kavga: 1 Ölü, Çok Sayıda Yaralı
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Şırnak'ta Aileler Arasında Silahlı Kavga: 1 Ölü, Çok Sayıda Yaralı
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Şırnak'ın Silopi ilçesindeki Başköy köyünde iki aile arasında çıkan silahlı ve taşlı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti, çok sayıda kişi yaralandı. Olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Şırnak'ın Silopi ilçesinde iki aile arasında yaşanan silahlı ve taşlı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti.

Edinilen bilgilere göre, ilçenin Başköy köyünde iki aile arasında henüz bilinmeyen bir nedenle silahlı ve taşlı kavga çıktı. Kavgada, göğsünden vurulan Asker Yılmazer, hayatını kaybederken, çok sayıda kişi de yaralandı. İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalenin ardından hastanelere sevk edildi.

Jandarma, kavgaya müdahale ederek köyde geniş güvenlik önlemi aldı. - ŞIRNAK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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