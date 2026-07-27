Haberler

Şırnak'ta Kaçakçılık Operasyonları: 9 Milyon Liralık Gümrük Kaçağı Malzeme Ele Geçirildi

Şırnak'ta Kaçakçılık Operasyonları: 9 Milyon Liralık Gümrük Kaçağı Malzeme Ele Geçirildi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Şırnak İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 20-26 Temmuz tarihleri arasında düzenledikleri kaçakçılık operasyonlarında piyasa değeri yaklaşık 9 milyon 201 bin lira olan çok sayıda gümrük kaçağı malzeme ele geçirdi. Operasyonlarda gözaltına alınan 47 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

Şırnak'ta jandarma ekiplerinin son bir haftada düzenlediği kaçakçılık operasyonlarında piyasa değeri yaklaşık 9 milyon 201 bin 20 lirayı bulan çok sayıda gümrük kaçağı malzeme ele geçirildi. Operasyonlarda yakalanan 47 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, 20-26 Temmuz tarihleri arasında elde edilen istihbari bilgiler doğrultusunda kent genelinde operasyon düzenledi. Operasyonda 47 şüpheliye ait ev, eklenti ve araçlarda yapılan aramalarda 12 gram esrar maddesi ile gümrük kaçağı olduğu değerlendirilen 14 bin 32 paket sigara, 12 adet elektronik sigara, 6 kilo nargile tütünü, bin 530 adet elektronik sigara likiti, 116 adet cep telefonu, 5 bin 54 adet muhtelif inşaat ve hırdavat malzemesi, 8 bin 448 adet yedek parça, 445 adet muhtelif giyim-süs eşyası, 48 adet mutfak eşyası, 278 adet muhtelif ev büro malzemesi, 12 adet elektrikli ve elektronik eşya, 242 adet kozmetik malzeme, 8 kilogram çay ele geçirildi. Jandarma ekipleri tarafından ele geçirilen kaçak ürünlerin toplam piyasa değerinin yaklaşık 9 milyon 201 bin 20 lira olduğu öğrenilirken, gözaltına alınan 47 şüpheli hakkında yasal işlem yapıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Trump'tan İran'a 'askeri harekat' tehdidi

Çok az süre tanıdı! Trump, büyük askeri harekata hazırlanıyor
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten Terörsüz Türkiye mesajı: Daha ince işçilik aşamasındayız, mesele yeni başlıyor

AK Parti tarih verdi: İnce işçilik aşamasındayız, mesele yeni başlıyor
Bahçeli'den Yeni Parti için ilk yorum

Ne diyeceği merak konusuydu! Bahçeli'den Yeni Parti için ilk sözler
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

İsmail Kartal'dan Fenerbahçe taraftarını üzen Greenwood kararı

Fenerbahçeliler Greenwood'u izleyemeyecek
Araç sahiplerine güzel haber! Rakam da hatırı sayılacak cinsten

Araç sahiplerine güzel haber! Rakam da hatırı sayılacak cinsten

Irak Başbakanı Zeydi yarın Türkiye'ye geliyor

Önce Beyaz Saray, sonra İran! Şimdi de Türkiye'ye geliyor
Yasa dışı bahis operasyonunda 231 milyon liralık vurgun ortaya çıkarıldı

Rakam dudak uçuklattı: Milyonlarla yakalanan bahisçilere darbe
Sopa ve bıçakla kovaladıkları adam canını kurtarmak için perde dükkanına dalınca ortalık karıştı

Müşteri beklerken hayatının şokunu yaşadı! Ortalık savaş alanına döndü
Gözaltındaki fenomen Mesut Can Tomay hakkında karar verildi

Gözaltındaki fenomen Mesut Can Tomay hakkında karar verildi
Bu kıyafetle dans etti, tüm sahil başına toplandı

Bu kıyafetle dans etti, tüm sahil başına toplandı