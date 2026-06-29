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Şırnak'ta asayiş, narkotik ve kaçakçılık operasyonu: 1 tutuklama

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Şırnak'ta düzenlenen asayiş, narkotik ve kaçakçılık operasyonlarında piyasa değeri yaklaşık 9 milyon 700 bin lira olan gümrük kaçağı malzeme ele geçirildi, 39 şüpheli gözaltına alındı.

Şırnak'ta asayiş, narkotik ve kaçakçılık operasyonlarında piyasa değeri yaklaşık 9 milyon 700 bin lira olan gümrük kaçağı malzeme ele geçirilirken, 39 şüpheli gözaltına alındı. Gözaltına alınan 1 şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube, Narkotik Şube ile Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince 22-29 Haziran tarihlerinde kent merkezi, 6 ilçe ve Habur Gümrük Sınır Kapısında operasyonlar düzenledi. Operasyonlarda, 945,76 gram skunk, 7,61 gram metamfetamin, 5,39 gram eroin, 3,13 gram sentetik kannabinoid/bonzai, 4,59 gram esrar, 3 adet bong aparatı, 77 bin 200 adet kaçak sigara, 8 bin 857 adet emtia, 3 bin 700 adet puro, 3 bin 55 adet elektronik sigara tütünü, 80 adet elektronik sigara, 22 adet cep telefonu, 5 kilo nargile tütünü, 8 litre alkol, 3 adet sahte ehliyet, 2 adet sahte kimlik ele geçirildi. Operasyonlarda ele geçirilen malzemelerin piyasa değerinin 9 milyon 700 bin Türk Lirası olduğu öğrenilirken, 39 şüpheli gözaltına alındı.

Gözaltına alınan 1 şüpheli çıkarıldığı adli makamlar tarafından tutuklanarak cezaevine gönderilirken, diğer şüpheliler hakkında yasal işlem başlatıldı. - ŞIRNAK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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