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Şırnak'ta 9-16 Kasım operasyonlarında 179 kişi yakalandı, 3'ü tutuklandı

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Şırnak'ta 9-16 Kasım operasyonlarında 179 kişi yakalandı, 3'ü tutuklandı
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Şırnak İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin 9-16 Kasım'da düzenlediği operasyonlarda aranan ve olaylara karışan 179 kişi yakalandı, 3'ü tutuklandı. Narkotik operasyonlarında uyuşturucu maddeler ele geçirilirken 20 şüpheli hakkında yasal işlem başlatıldı.

Şırnak İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince 9-16 Kasım tarihleri arasında gerçekleştirilen operasyonlarda çeşitli suçlardan aranan ve olaylara karışan 179 kişi yakalanırken, bu kişilerden 3'ü tutuklandı.

Şırnak İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin narkotik suçlarla mücadele kapsamında gerçekleştirdiği operasyonlarda 271,51 gram esrar, 9,60 gram skunk, 5,44 gram metamfetamin, 2,20 gram eroin, 19,83 gram sıvı metamfetamin, 1,40 gram kokain, 2,53 gram sentetik kannabinoid (bonzai) ile 1 adet bong aparatı ele geçirildi. Operasyonlar kapsamında toplam 20 şüpheli hakkında yasal işlem başlatıldı. Şüphelilerden 18'i ifadelerinin alınmasının ardından serbest bırakılırken, adli makamlara sevk edilen 1 şüpheli serbest bırakıldı, 1 şüpheli ise adli kontrol şartıyla salıverildi.

Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince yürütülen çalışmalarda ise bir haftada kişilere karşı 51, takibi gereken 44, malvarlığına karşı 24 ve topluma karşı 27 olmak üzere toplam 146 asayiş olayına ilişkin 80 şüpheli yakalandı. Şüphelilerden 78'i emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakılırken, 2 kişi çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklandı.

Öte yandan, il genelinde yapılan çalışmalarda çeşitli suçlardan aranan 79 kişi de yakalanarak adli makamlara teslim edildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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