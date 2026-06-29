Şırnak'ta 7 düzensiz göçmen, 3 organizatör yakalandı

Şırnak'ta, jandarma ekipleri tarafından 7 düzensiz göçmen ve organizatör yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti (GKİT) Şube Müdürlüğü ile İdil İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince, Ocaklı köyü sınırlarında göçmen kaçakçılığı ve insan ticareti yapıldığı yönünde alınan ihbar üzerine operasyon düzenlendi.

Operasyonda yasa dışı yollarla ülkeye giriş yaptığı belirlenen 4 Afganistan uyruklu düzensiz göçmen, göçmen kaçakçılığını organize ettikleri tespit edilen 3 şüpheli organizatör hakkında adli ve idari işlem başlatıldı.

Öte yandan, Alakamış 8'inci Hudut Tugayı, 3'üncü Hudut Taburu, 3'üncü Hudut Bölük Komutanlığı sorumluluk sahasında yürütülen sınır güvenliği faaliyetleri kapsamında ülkeye yasa dışı yollardan giriş yaptığı belirlenen 3 Suriye uyruklu düzensiz göçmen yakalanarak Şırnak İl Jandarma Komutanlığı ekiplerine teslim edildi.

Jandarma ekiplerince işlemleri tamamlanan toplam 7 düzensiz göçmen, sınır dışı edilmek üzere ilgili birimlere teslim edilerek deport edildi. - ŞIRNAK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı