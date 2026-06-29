Haberler

Şırnak'ta 7 düzensiz göçmen, 3 organizatör yakalandı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Şırnak'ta jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonlarda yasa dışı yollarla ülkeye giren 7 düzensiz göçmen ve göçmen kaçakçılığı organize eden şüpheliler yakalandı. Göçmenler sınır dışı edilmek üzere ilgili birimlere teslim edildi.

Şırnak'ta, jandarma ekipleri tarafından 7 düzensiz göçmen ve organizatör yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti (GKİT) Şube Müdürlüğü ile İdil İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince, Ocaklı köyü sınırlarında göçmen kaçakçılığı ve insan ticareti yapıldığı yönünde alınan ihbar üzerine operasyon düzenlendi.

Operasyonda yasa dışı yollarla ülkeye giriş yaptığı belirlenen 4 Afganistan uyruklu düzensiz göçmen, göçmen kaçakçılığını organize ettikleri tespit edilen 3 şüpheli organizatör hakkında adli ve idari işlem başlatıldı.

Öte yandan, Alakamış 8'inci Hudut Tugayı, 3'üncü Hudut Taburu, 3'üncü Hudut Bölük Komutanlığı sorumluluk sahasında yürütülen sınır güvenliği faaliyetleri kapsamında ülkeye yasa dışı yollardan giriş yaptığı belirlenen 3 Suriye uyruklu düzensiz göçmen yakalanarak Şırnak İl Jandarma Komutanlığı ekiplerine teslim edildi.

Jandarma ekiplerince işlemleri tamamlanan toplam 7 düzensiz göçmen, sınır dışı edilmek üzere ilgili birimlere teslim edilerek deport edildi. - ŞIRNAK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Ankara'da NATO Zirvesi teyakkuzu! Memurlara 6 gün izin verildi, ekipler sahaya indi

Böylesi görülmedi! Güvenlik çemberi genişledi, kuş bile uçurmuyorlar
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Düğünde talihsiz kaza! Gelin bir anda yere serildi

Güzel başlayan düğün kabusa döndü! Herkes aynı yorumu yapıyor
Hem emzirdi hem canlı yayına devam etti

Hem emzirdi hem canlı yayına devam etti
Özgür Özel’in çorabını görenler bir daha baktı

Özgür Özel’in çorabını görenler bir daha baktı
İsmail Kartal 'Bu sezon bizimle olacaklar' deyip 2 futbolcunun adını verdi

"Bu sezon bizimle olacaklar" deyip 2 futbolcunun adını verdi
Görüntü Rusya'dan! 30 litre benzin almayı başarınca sevinçten havalara uçtular

Görüntü Rusya'dan! Bu sevincin nedeni şaşkına çevirdi
Şehri akrepler bastı! Her köşeden çıkıyorlar

Şehri akrepler bastı! Her köşeden çıkıyorlar
Tenor Hakan Aysev, 7. kez evlendi

60 kilo verdi, 7. kez nikah masasına oturdu