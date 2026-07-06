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Şırnak'ta 6 kaçak göçmen yakalandı

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Şırnak İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Gürsu köyünde düzenlenen operasyonda, yasa dışı yollarla ülkeye giren 6 Myanmar uyruklu göçmen yakalandı. Göçmenlere 247 bin 446 lira para cezası uygulanarak sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresi'ne teslim edildi.

Şırnak İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince düzenlenen operasyonda, ülkeye yasa dışı yollarla giriş yaptığı belirlenen 6 Myanmar uyruklu göçmen yakalandı.

Şırnak İl Jandarma Komutanlığı Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti (GKİT) Şube Müdürlüğü ekiplerince 1 Temmuz'da Gürsu köyü mesire alanındaki metruk bir yapıya operasyon düzenlendi. Operasyonda ülkeye yasa dışı yollarla giriş yaptığı tespit edilen Myanmar uyruklu 6 düzensiz göçmen yakalandı. Yapılan incelemelerde organizatörün U.P. (26) olduğu belirlenirken, firari şüphelinin yakalanması için çalışmaların sürdüğü bildirildi.

Yakalanan düzensiz göçmenler, 6458 Sayılı Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu kapsamında toplam 247 bin 446 lira idari para cezası uygulanarak, sınır dışı edilmek üzere Şırnak İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi. - ŞIRNAK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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