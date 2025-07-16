Şırnak'ta 5 Bölge 9 Günlüğüne Geçici Özel Güvenlik Bölgesi İlan Edildi

Şırnak'ta 5 Bölge 9 Günlüğüne Geçici Özel Güvenlik Bölgesi İlan Edildi
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Şırnak Valiliği, milli güvenliğin sağlanması amacıyla Beytüşşebap ilçesinde 5 bölgenin 17-25 Temmuz 2025 tarihleri arasında geçici özel güvenlik bölgesi ilan edildiğini duyurdu. Vatandaşların bu alanlara ancak yetkili makamlardan izin alarak girebileceği belirtildi.

Şırnak Valiliği, 5 bölgenin 9 gün süreyle 'geçici özel güvenlik bölgesi' ilan edildiğini açıkladı.

Şırnak Valiliğinden yapılan açıklamada, "Şırnak mülki sınırları içerisinde yer alan, milli güvenliğin sağlanması, kamu düzeni ve güvenliğinin korunması, suç işlenmesinin önlenmesi, temel hak ve özgürlükler ile başkalarının hak ve özgürlüklerinin ve genel asayişin korunması, şiddet olaylarının meydana gelmesinin önlenmesi ve yaşanabilecek her türlü olumsuz durumun önüne geçilebilmesi amacıyla 5442 Sayılı İl İdaresi Kanunu'nun 11'inci maddesinin (c) fırkası ile 2565 sayılı Askeri Yasak Bölgeler ve Güvenlik Bölgeleri Kanunu'nun 32/A maddesine istinaden Beytüşşebap ilçesi sınırlarında bulunan Dilekyolu, Tuzluca, Ayrancı, Çığlıca ve İncebeldağları bölgelerine gidebileceği değerlendirilen vatandaşların mezkur bölgelerdeki yasa dışı unsurlardan ve bunlara yönelik alınacak tedbirlerden zarar görmemeleri açısından 17-25 Temmuz 2025 tarihleri arasında 9 gün geçici özel güvenlik bölgesi ilan edilmiştir. Vatandaşlarımızın bu tarihler arasında 2565 sayılı Askeri Yasak Bölgeler ve Güvenlik Bölgeleri Kanunu kapsamında yetkili makamlardan izin almak suretiyle ilan edilen bölgelere girebileceği, aksi halde 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu'nun 66'ncı maddesi gereğince cezai işlem uygulanacağı kamuoyuna saygı ile duyurulur" denildi. - ŞIRNAK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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