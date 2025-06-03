Şırnak'ta 30 Kilogram Uyuşturucu Ele Geçirildi

Şırnak'ta narkotik dedektör köpeği Hektor ile yapılan aramada araç dingili ve yağ deposuna gizlenmiş toplam 30 kilogram uyuşturucu ele geçirildi.

Edinilen bilgilere göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ve İstihbarat Şube Müdürlüklerince yürütülen çalışmalar kapsamında, Köy Hizmetleri polis kontrol noktasında durdurulan bir araçta arama yapıldı. Hassas burunlu narkotik dedektör köpeği Hektor'un tepki vermesi üzerine yapılan detaylı incelemede, araç dingili ve yağ deposuna gizlenmiş toplam 30 kilogram metamfetamin maddesi bulundu.

Olayla ilgili 1 şüpheli gözaltına alındı. - ŞIRNAK