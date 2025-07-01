Şırnak'ta 3 Bölge 'Geçici Özel Güvenlik Bölgesi' İlan Edildi

Şırnak'ta 3 Bölge 'Geçici Özel Güvenlik Bölgesi' İlan Edildi
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Şırnak Valiliği, milli güvenliği sağlamak amacıyla 2 gün süreyle 3 bölgeyi 'Geçici özel güvenlik bölgesi' ilan etti. Vatandaşların bu bölgelerden uzak durmaları gerektiği belirtilerek, yasalara uygun hareket etmeleri gerektiği vurgulandı.

Şırnak Valiliği tarafından 3 bölge, 2 gün süreyle 'Geçici özel güvenlik bölgesi' ilan edildi.

Valilikten yapılan açıklamada, vatandaşların yasaklı bölgelere karşı duyarlı olması istendi. Açıklamada, "Şırnak ili mülki sınırları içerisinde yer alan; milli güvenliğin sağlanması, kamu düzeni ve güvenliğinin korunması, suç işlenmesinin önlenmesi, temel hak ve özgürlükler ile başkalarının hak ve özgürlüklerinin ve genel asayişin korunması, şiddet olaylarının meydana gelmesinin önlenmesi ve yaşanabilecek her türlü olumsuz durumun önüne geçilebilmesi amacıyla, 5442 Sayılı İl İdaresi Kanunu'nun 11'inci maddesinin (c) fırkası ile 2565 Sayılı Askeri Yasak Bölgeler ve Güvenlik Bölgeleri Kanunu'nun 32/A maddesine istinaden; Şırnak Valiliğince; merkez-Beytüşşebap ilçesi sınırlarında bulunan Giresumunu Dağı, Eksikdağ ve Meydandağı bölgelerine gidebileceği değerlendirilen vatandaşların, mezkur bölgelerdeki yasa dışı unsurlardan ve bunlara yönelik alınacak tedbirlerden zarar görmemeleri açısından 02 Temmuz 2025 - 03 Temmuz 2025 tarihleri arasında 2 iki gün 'Geçici özel güvenlik bölgesi' ilan edilmiştir. Vatandaşlarımızın; bu tarihler arasında 2565 sayılı Askeri Yasak Bölgeler ve Güvenlik Bölgeleri Kanunu kapsamında yetkili makamlardan izin almak suretiyle ilan edilen bölgelere girebileceği, aksi halde 5442 sayılı İl İdaresi Kanunun 66'ncı maddesi gereğince cezai işlem uygulanacağı, kamuoyuna saygı ile duyurulur" denildi. - ŞIRNAK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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