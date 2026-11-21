Şırnak Silopi'de tefecilik operasyonunda 9 şüpheli tutuklandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Şırnak'ta Silopi Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde jandarmanın yaklaşık 3 ay süren takibi sonrasında tefecilik operasyonu düzenlendi. Gözaltına alınan 9 şüpheli tutuklanarak cezaevine teslim edildi, 1 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Şırnak'ta, Silopi Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde jandarma ekiplerince yaklaşık 3 ay süren takip ve araştırmanın ardından düzenlenen tefecilik operasyonunda gözaltına alınan 9 şüpheli tutuklandı, 1 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Şırnak'ta tefecilik suçuna yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında, Silopi Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde jandarma ekipleri tarafından yaklaşık 3 ay boyunca titiz takip ve araştırma gerçekleştirildi.
10 Eylül ile 16 Kasım tarihleri arasında yürütülen çalışmaların ardından, tefecilik suçunu organize şekilde işlediği değerlendirilen şüphelilere yönelik 19 Kasım'da kapsamlı operasyon düzenlendi.
Operasyonlar sonucunda yakalanan 9 şüpheli, çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklanarak Şırnak Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi. Soruşturma kapsamında 1 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.