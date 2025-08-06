Şırnak-Siirt Kara Yolunda Trafik Kazası: 7 Yaralı

Şırnak- Siirt kara yolunda hafif ticari aracın devrilmesi sonucu 7 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, 06 BBP 181 plakalı hafif ticari araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak şarampole devrildi.

İhbar üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kazada araçta bulunan 7 kişi yaralandı. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla hastaneye sevk edildi. - ŞIRNAK