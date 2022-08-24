Kocası tarafından katledilen anne ve 3 kızı baba evinin olduğu köyde defin edildi 3. Sayfa Haberleri Kocası tarafından katledilen anne ve 3 kızı baba evinin olduğu köyde defin edildi Şırnak'ın İdil ilçesinde kocası tarafından katledilen Leyla Karaaslan ve 3 kızı baba evinin olduğu Tılela köyünde defin edildi. Kocası tarafından katledilen anne ve 3 kızı baba evinin olduğu köyde defin edildi ŞIRNAK - Şırnak'ın İdil ilçesinde kocası tarafından katledilen Leyla Karaaslan ve 3 kızı baba evinin olduğu Tılela köyünde defin edildi. Kocası Hasan Karaaslan tarafından3 çocuğuyla birlikte uykuda pompalı tüfekle öldürülen Leyla Karaaslanve 3 çocuğu Derya (17), Melek ve Şerife yapılan otopsiden sonra cenazeleri baba evine getirildi. İdil'e bağlı Tılela köyüne getirilen cenazeler köy camisinde cenaze namazları kılındı. Daha sonra tabutları omuzlar üzerinde ve ağıtlar eşliğinde köyün mezarlığına getirilerek defin edildi. Defin sırasında Leyla Karaaslan'ın yakınları ağıtlar yakarak ağladı. 3. Sayfa Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Cüneyt Özkaya 3. Sayfa Güncel Haberler

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