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Şırnak Cizre'de beton dökümü sırasında çöken inşaatta 5 işçi yaralandı

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Şırnak Cizre'de beton dökümü sırasında çöken inşaatta 5 işçi yaralandı
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Şırnak'ın Cizre ilçesinde bir iş yerinin üzerine inşa edilen ikinci katın beton dökümü sırasında taşıyıcı yapı çöktü. Göçükte beton ve demir yığınlarının altında kalan 5 işçi yaralanarak Cizre Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Şırnak'ın Cizre ilçesinde inşaatta meydana gelen göçükte 5 işçi beton ve demir yığınlarının altında kalarak yaralandı.

Olay, Cizre ilçesi Sur Mahallesi 747'nci Sokak'taki Mehmet Zeki Macartay Parkı bitişiğinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, bir iş yerinin üzerine inşa edilen ikinci katın beton dökümü esnasında, henüz belirlenemeyen nedenle taşıyıcı yapı aniden çöktü. inşaatta çalışan 5 işçi, gürültüyle yaşanan çökme sonucu yeni dökülen beton ve demir yığınlarının altında kaldı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine adrese çok sayıda sağlık, itfaiye, AFAD ve polis ekibi sevk edildi. Kısa sürede olay yerine ulaşan ekipler ve vatandaşlar, göçük altındaki işçileri kurtarmak için zamanla yarıştı. Ekiplerin hummalı çalışması sonucu enkazdan çıkarılan 5 yaralı, ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla Cizre Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Olayla ilgili geniş çaplı inceleme başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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