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Şırnak Cizre'de arazi kavgasında yaralanan 6 kişiden 23 yaşındaki genç öldü

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Cizre'de akraba iki aile arasındaki arazi anlaşmazlığı yüzünden çıkan kavgada yaralanan 6 kişiden 23 yaşındaki genç, hastanede hayatını kaybetti. Gencin cenazesi otopsi için morga kaldırıldı, olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Şırnak'ın Cizre ilçesinde daha önce aralarında arazi anlaşmazlığı nedeniyle husumet bulunan akraba iki aile arasında çıkan kavgada yaralanan 6 kişiden 23 yaşındaki genç, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Cizre'de Şah Mahallesi Dörtyol mevkiinde bugün öğlen saatlerinde çarşı merkezinde meydana gelen taşlı, sopalı ve bıçaklı kavgada 6 kişi yaralanmış ve çarşıda başlayan kavga hastanede devam etmişti. Güvenlik güçlerinin müdahalesiyle kavga güçlükle kontrol altına alınmıştı. Çıkan kavgada vücuduna aldığı bıçak darbeleri ile ağır yaralanan C.Ç. (23), kaldırıldığı Cizre Dr. Selahattin Cizrelioğlu Devlet Hastanesi'nde hayatını kaybetti. C.Ç.'nin cenazesi otopsi için hastane morguna kaldırılırken, olayla ilgili geniş çaplı inceleme başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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