Haberler

Sırbistan orman yangınları için Rusya'dan uçak istedi

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Sırbistan İçişleri Bakanlığı, Avrupa Birliği’nin yeterli kapasitede bir yangın söndürme uçağı tedarik edememesi sonucu orman yangınlarıyla mücadelede Rusya’dan yardım istediğini açıkladı.

Sırbistan İçişleri Bakanlığı, Avrupa Birliği'nin yeterli kapasitede bir yangın söndürme uçağı tedarik edememesi sonucu orman yangınlarıyla mücadelede Rusya'dan yardım istediğini açıkladı. Rusya, Sırbistan'a 42 tona kadar su bırakabilen IL-76P tipi yangın söndürme uçağı gönderdi.

Sırbistan'da orman yangınları haftalardır sürüyor. Sırbistan İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Avrupa Birliği'nin yeterli kapasitede bir yangın söndürme uçağı sağlayamaması üzerine Rusya'dan yardım istendiği ifade edildi. Rusya Acil Durumlar Bakanlığı'na ait bir IL-76P tipi yangın söndürme uçağı, çarşamba akşamı güneydeki Niş kentine indi. Rus uçağı, haftalardır devam eden Deliblatska Pescara doğal koruma alanındaki orman yangınıyla mücadele etmek üzere göreve başladı. İçişleri Bakanlığı Acil Durumlar Dairesi Başkanı Luka Causic yaptığı açıklamada, "AB içinde bu kapasitede hiçbir yangın söndürme uçağı bulunmadığı göz önüne alındığında, gelen Rus uçakları yangınlarla mücadele kapasitemizi önemli ölçüde güçlendirecektir" dedi.

Il-76, en şiddetli yangınlara 42 tona kadar su bırakabiliyor.

Avrupa'nın yangın söndürme kaynakları azaldı

AB üyesi olmayan Sırbistan, birliğin Sivil Koruma Mekanizması kapsamında acil AB yardımına erişebiliyor. Belgrad, mekanizma kapsamında İspanya'daki orman yangınlarıyla mücadeleye yardımcı olmak için bir yangın söndürme helikopteri ve acil müdahale ekibi göndermişti, ancak Avrupa genelindeki orman yangınları AB kaynaklarını tüketti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Türkiye'den İsrail'e ültimatom gibi uyarı: Saldırılara son ver

Gerilim had safhada! Türkiye'den İsrail'e ültimatom gibi uyarı
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

15 yaşında katil oldu! 20 günlük üvey babasını yatak odasında öldürdü

20 günlük üvey babasını yatak odasında öldürdü
Batrakov daha sahaya adım atmadan Galatasaray tarihine geçti

121 yıllık Galatasaray tarihinde onun gibisi yok
İsmail Kartal ve Dirk Kuyt'ın yıllık geliri ortaya çıktı

Eleştirilerin hedefindeki ikilinin aldığı para ortaya çıktı

'Türkiye’yi satın alırım' deyip uçakta olay çıkaran iş insanı Abdülkadir Özcan'ın uyuşturucu testi pozitif çıktı

Operasyonda gözaltına alınan iş insanının test sonucu belli oldu
Ceyda'nın ölümünde kahreden ayrıntı! Kazadan sadece 2 dakika önce...

Ceyda'nın ölümünde kahreden ayrıntı! Sadece 2 dakika önce...
Süper Lig'de şampiyonluk oranları güncellendi! Fenerbahçe favori

Şampiyonluk oranları güncellendi! Fenerbahçe yıllar sonra favori
Toprağın onlarca insanı diri diri yuttuğu an kamerada

Toprağın onlarca insanı diri diri yuttuğu anlar kamerada