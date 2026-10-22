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Sırbistan'da Öğrenci Listesi, Vucic karşısında son mitinginde on binleri topladı

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Sırbistan'da pazar günü yapılacak erken genel seçim öncesinde Öğrenci Listesi hareketi şehir merkezindeki Slavija Meydanı'nda son mitingini yaptı; on binlerce kişi katıldı. İki yıllık protestolardan doğan hareket, anketlerde Vucic'in SNS koalisyonuyla başa baş görünüyor.

Sırbistan'da pazar günü yapılacak erken genel seçim öncesinde öğrenciler öncülüğünde gerçekleştirilen ve iki yıldır devam eden iktidar karşıtı protestolardan doğan Öğrenci Listesi adlı hareketin son mitingine on binlerce kişi katıldı.

Sırbistan'da başbakanlık ve cumhurbaşkanlığı pozisyonlarında 12 yıldır iktidarda olan ve 25 Ekim Pazar günü yapılacak genel seçimde başbakan adayı olarak yarışacak Aleksandar Vucic'e meydan okuyan öğrenciler, gergin seçim öncesindeki son mitinglerini gerçekleştirdi.

Sırbistan'da öğrenciler öncülüğünde gerçekleştirilen ve iki yıldır devam eden iktidar karşıtı protestolardan doğan "Öğrenci Listesi" adlı hareketin şehir merkezindeki Slavija Meydanı'nda gerçekleştirilen mitinginde, pazar günü yapılacak gergin seçimler öncesinde "Zafer" ve "Vucic gidiyor" sloganları attı.

Tek bir siyasi lider etrafında örgütlenmeyi reddeden ve akademisyenler, doktorlar, sanatçılar, aktivistler ve farklı mesleklerden isimleri bir araya getiren seçim hareketi, seçim öncesi yapılan anketlerde Vucic'in sağcı Sırp İlerleme Partisi (SNS) ile başa baş görünüyor.

"Bizim milletvekilliği görevimiz sizi, yani halkın elinde olacak"

Öğrenci Listesi'nin birinci sıra adayı olan kardiyolog Ilija Srdanovic, "Bizim milletvekilliği görevimiz sizi, yani halkın elinde olacak. 25 Ekim'de Sırbistan kazanacak. Nedenini biliyor musunuz? Çünkü öğrenciler kazanıyor" dedi.

"150 sene sonra birileri; 'Değişim burada başlamıştı' diyecek"

Mitingte konuşan öğrenci Natalija Stepanovic, öğrencilerin taleplerinin ancak iktidarın değişmesiyle karşılanabileceğini söyledi. Stepanovic, "150 sene sonra birileri; 'Değişim burada başlamıştı' diyecek" ifadelerini kullandı.

"Herkesin kanun önünde eşit olmadığı sistemden bıktık"

Hareketin milletvekili adaylarından oyuncu Tihomir Stanic ise konuşmasında yargının içinde bulunduğu durumdan şikayet etti. Stanic, "Kişisel menfaatlerden ve siyasi baskılardan arındırılmış bir yargı ve savcılık sistemi istiyoruz. Artık herkesin kanun önünde eşit olmadığı sistemden bıktık. Sırbistan, özgürlüğü, adaleti ve hesap verebilirliği hak ediyor" dedi.

Vucic de Belgrad'ın başka bir bölgesinde son seçim mitingini düzenledi

Sırp lider Aleksandar Vucic de Belgrad'ın başka bir bölgesindeki bir spor salonunda son seçim mitingini gerçekleştirdi. SNS öncülüğündeki "Birleşik Sırbistan" seçim listesinin başbakan adayı olan Vucic, genel seçimleri birkaç yüz binlik oy farkıyla kazanmasını beklediğini söyledi.

Anketlerin Öğrenci Listesi ve SNS liderliğindeki sağcı koalisyon arasında başa baş mücadele öngördüğü ve seçim sonuçlarının yakın olması halinde her iki tarafın da zaferini ilan ettiği bir belirsizlik endişesi yaşanan süreç öncesinde Vucic, seçim gecesi olağanüstü bir şey yaşanmayacağını ve kazananların kutlama yapacağını söyledi.

Sırbistan'da pazar günü yapılacak ve 6,5 milyon seçmenin oy kullanma hakkına sahip olacağı seçimler, ülkenin siyasi geleceği açısından belirleyici olacak. Seçimlerin merkezinde, uzun yıllardır iktidarda olan Vucic liderliğindeki siyasi blok ile 2024'te Novi Sad'daki tren istasyonunda yaşanan facianın ardından başlayan yolsuzluk protestolarından doğan "Öğrenci Listesi - Öğrenciler Kazanıyor" adlı hareketin arasındaki mücadele yer alacak.

Ülkede son parlamento seçimleri, 17 Aralık 2023'te yapılmıştı. Bir sonraki seçimlerin 2027 yılı aralık ayında yapılması planlanıyordu ancak iki yıldır devam eden protestoların ardından Vucic, erken seçime gidileceğini açıklamıştı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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