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Darıca'da 3 Kardeşin Cenazesi Aileye Teslim Edildi

Darıca'da 3 Kardeşin Cenazesi Aileye Teslim Edildi
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Kocaeli’nin Darıca ilçesinde sahilde cansız bedenleri bulunan 3 kardeşin cenazeleri, otopsi işlemlerinin ardından aileye teslim edildi.

Kocaeli'nin Darıca ilçesinde sahilde cansız bedenleri bulunan 3 kardeşin cenazeleri, otopsi işlemlerinin ardından aileye teslim edildi. Acılı anne, yakınlarıyla birlikte gasilhane önünde cenaze işlemlerinin tamamlanmasını beklerken, olayla ilgili sağ bulunan dördüncü kardeşin ise emniyette bilgisine başvuruluyor.

Edinilen bilgiye göre, dün Cami Mahallesi Şehit Cevher Dudayev Parkı Sahili'nde Muhammed Ali, Gülşah ve Belinay Sakar kardeşlerin peş peşe kıyıya vuran cansız bedenlerine ulaşılmasının ardından başlatılan geniş çaplı soruşturma devam ediyor. Polis ve Sahil Güvenlik ekiplerinin yürüttüğü çalışmalar kapsamında, ailenin kayıp olduğu belirlenen diğer çocuğu Bilgenur Sakar bugün deniz dışında farklı bir noktada sağ olarak bulundu.

Gebze Fatih Devlet Hastanesi'nde yapılan otopside vücutlarında herhangi bir darp izine rastlanmayan 3 kardeşin cenazesi, buradaki işlemlerinin ardından gece saatlerinde aileye teslim edildi. Cenazeler, defin hazırlıkları için Darıca Mezarlıklar Müdürlüğü gasilhanesine getirildi. Emniyette bilgisine başvurulan anne Güler, daha sonra gasilhane önüne gelerek çocuklarının cenaze işlemlerinin tamamlanmasını bekledi.

İlk beyanlarında olayın nasıl gerçekleştiğine dair bilgilerinin olmadığını ifade eden ailenin, Kars'ta bulunan babanın kente gelerek çocuklarını son kez görmesinin ardından cenazeleri yarın defnedeceği belirtildi.

Dördüncü kardeşin bilgisine başvuruluyor

Öte yandan olayla ilgili kayıp olarak aranırken bugün deniz dışında başka bir noktada sağ olarak bulunan ailenin dördüncü çocuğu Bilgenur Sakar'ın da emniyette bilgisine başvuruluyor.

Polis ekiplerinin, olayın üzerindeki sır perdesini aralamak için başlattığı çalışmalar sürüyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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