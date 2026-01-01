Türkeli'de doğalgaz tırı karda kaydı, yol ulaşıma kapandı

Sinop'un Türkeli ilçesinde etkili olan yoğun kar yağışı yaşamı olumsuz etkilemeye devam ediyor. Türkeli-Ayancık karayolunun Düz köyü mevkiinde doğalgaz tırının kar nedeniyle kayması sonucu yol ulaşıma kapandı.

Edinilen bilgilere göre, Çatalzeytin ilçesine ait doğalgaz tırı dolum yapmak üzere Ayancık istikametine seyir halindeyken, yoğun kar yağışı ve buzlanma nedeniyle sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole kaydı. Kaza nedeniyle karayolunda ulaşım geçici olarak durduruldu.

Bölgede ekiplerin yolu yeniden ulaşıma açmak için çalışma başlattığı öğrenildi. - SİNOP