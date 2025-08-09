Sinop'un Köklen Köyü'nde Orman Yangınına Müdahale Devam Ediyor

Sinop'un Durağan ilçesine bağlı Köklen köyünde çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale sürüyor. Yangın rüzgarın etkisiyle hızlıca yayıldı ve bölge tedbiren boşaltıldı.

Sinop'un Durağan ilçesine bağlı Köklen köyünde çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale sürüyor. Helikopterler Altınkaya Barajı Gölü'den su alarak yangına müdahale ediyor.

Köklen köyünde saat 14.30 sıralarında ormanlık alanda yangın çıktı. Henüz belirlenemeyen bir nedenle başlayan yangın, rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüdü. Bölgeye Orman Genel Müdürlüğü'ne ait yangın söndürme helikopterleri, Orman İşletme ve AFAD ekibi sevk edildi. Yangına 10 ayrı ekip müdahale ederken, Köklen köyü tedbiren boşaltıldı.

