Sinop'ta Zihinsel Engelli Kız Kayıp

Sinop'un Eymür köyünde yaşayan 17 yaşındaki Tuğba Okuyan, 15 Kasım'dan bu yana kayıp. Babası Mehmet Okuyan, kızının bulunması için yardım çağrısında bulundu.

Sinop'ta 17 yaşındaki yüzde 50 zihinsel engelli kız, 15 Kasım Cuma gününden bu yana kayıp. Kayıp kızın babası yardım istedi.

Sinop'un Eymür köyünde yaşayan Mehmet Okuyan, 17 yaşındaki kızı Tuğba Okuyan'ın cuma günü saat 10.00 civarında evden ayrıldığını belirterek, "Kızım o günden bu yana kayıp. Akşam Kabalı Jandarma'ya durumu bildirdim. Onlar da gelip tutanak tuttu. O günden beri kızımın nerede olduğunu bilmiyorum. Kızımın bulunmasını istiyorum" dedi.

Okuyan, kızının yüzde 50 zihinsel engelli olduğunu da sözlerine ekledi. - SİNOP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
