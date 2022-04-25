Sinop'ta yasak avcılık yapan iki şahıs 40 kilo sazanla yakalandı - Haberler

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Sinop'ta yasak avcılık yapan iki şahıs 40 kilo sazanla yakalandı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Sinop'ta yasak avcılık yapan iki şahıs 40 kilo sazanla yakalandı

Sinop'ta barajda yasak zamanda ticari avcılık yapan iki kişi jandarma tarafından yakalandı.

Sinop'ta barajda yasak zamanda ticari avcılık yapan iki kişi jandarma tarafından yakalandı. 8 takım ağ, 2 zıpkın ile birlikte 40 kilogram sazan balığı ele geçirildi.

Sinop'un Durağan ilçesine gelen ihbarı değerlendiren jandarma ekipleri, ilçeye bağlı Altınkaya Baraj Gölü'nde yasak zamanda kaçak avcılık yapan iki şahsı suçüstü yakaladı. İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri tarafından şahıslara 1380 sayılı Su ürünleri Kanunu gereğince idari işlem yapıldı. Suçüstü yakalanan şahısların yanında 8 takım ağ, 2 adet zıpkın ve tutulmuş halde 40 kilogram sazan balığına el konuldu. - SİNOP

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Jandarma, Baraj, Sinop, 3. Sayfa, Haberler

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