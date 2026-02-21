Haberler

Sinop'ta avcılara sıkı denetim

Sinop'ta, Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ekipleri tarafından yasa dışı avcılıkla mücadele kapsamında av koruma denetimleri gerçekleştirildi. Ekipler, avlak sahaları ve yaban hayvanlarının yoğun bulunduğu alanlarda avcıların belgelerini ve avlanma kurallarını inceledi.

Sinop'ta, Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ekipleri tarafından yasa dışı avcılıkla mücadele kapsamında av koruma ve kontrol faaliyetleri gerçekleştirildi.

Ekipler tarafından gerçekleştirilen denetimlerde, avlak sahaları, sulak alanlar, ormanlık bölgeler ve yaban hayvanlarının yoğun olarak bulunduğu alanlar kontrol edildi. Denetimlerde avcıların belgeleri, avlanma izinleri, kullanılan ekipmanlar ve avlanma kurallarına uygunluk detaylı şekilde incelendi. Ayrıca yasaklı bölgelerde ve av yasağı bulunan türlere yönelik kontrollerin titizlikle yapıldığı öğrenildi.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ekiplerinin Sinop genelinde periyodik olarak av koruma ve kontrol faaliyetlerini sürdüreceği belirtildi. - SİNOP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
